Erik Lira previo al Cruz Azul vs América: 'Es por puro orgullo'

Luego de la final del Clausura 2024, en la que América se impuso a Cruz Azul para así conseguir su título de liga número 15. Ambos conjuntos se volverán a enfrentar este fin de semana, en partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura.

Previo a dicho compromiso, Erik Lira, mediocampista celeste, platicó en exclusiva con RÉCORD sobre lo que para él significa enfrentar al cuadro azulcrema tras su formación en Universidad Nacional y cómo encarar el juego desde la interna de Cruz Azul.

“Desde niño me han inculcado que es un partido diferente, estuve un Pumas mucho tiempo, también es un Clásico ahí, es uno de los partidos que más me gustan, esos partidos no se tienen que preparar simplemente es de puro orgullo, es de ir y sacar la casta, si estás cansado dar un poco más, y creo que es más que eso.

No nada que ver (jugar con miedo), si bien no se nos han dado los resultados, creo que hemos hablado en la cancha, a veces con un jugador menos, hemos dado de qué hablar, entonces el pasado es pasado. Venimos muy bien este torneo, venimos muy fuertes, venimos mejor, nos sentimos muy bien”, aseguró.

El cuadro de Martín Anselmi llega a este compromiso como líder de la competencia con 13 unidades, mientras que América se ubica en la posición 12 del torneo con apenas seis puntos.

LA SALIDA DE ANTUNA A TIGRES

Sobre el adiós del seleccionado nacional del plantel celeste, Lira solo tuvo elogios para quien fue su compañero desde 2021.

"Fue sorpresiva para todos, si bien sabíamos que podía salir, después vimos que podía quedarse, compartí casi tres años con él, es un tipazo, llegamos juntos a Cruz Azul. Le deseo lo mejor, que le vaya bien se lo merece si es para mejorar hay que ir para delante", dijo

"Está bien, hasta a veces es mejor, si no estás cómodo en algún lugar puedes perjudicar al equipo. Si es así es mejor levantar la mano y decir muchachos no estoy y listo. No ha sido el caso de ninguno. Es una armonía venir al club todos los días, y nos gusta estar juntos es una manera muy linda", sentenció.

