Gonzalo Pineda sobre Giakoumakis: 'Es muy profesional, se queda a trabajar de más'

El entrenador mexicano, Gonzalo Pineda destacó el trabajo del atacante de Cruz Azul, Georgios Giakoumakis, a quien dirigió en el Atlanta United. Segun el exfutbolista, el delantero europeo es muy profesional que siempre trabaja para mejorar.

"En Europa tuvo muy pocas lesiones, había tenido alguna de rodilla importante y llega con nosotros a Atlanta y fue un desequilibrio provocado por una sobrecarga que tuvo porque jugó año y medio sin parar... se cuida mucho, es un chico muy profesional, se queda a trabajar de más a entrenar disparos a gol, se enoja mucho cuando falla, se equivoca y no puede dormir. Su mejor cualidad es el remate de cabeza y con los pies no lo hace nada mal, tira muy bien de fuera del área", indicó Pineda en entrevista para AS México.

Las cosas para el griego no han salido de la mejor manera todavía, pues sólo ha anotado en tres ocasiones en siete partidos disputados del Apertura 2024 y suma dos asistencias, sin embargo, el futuro luce prometedor y así lo percibe Gonzalo Pineda, quien afirmó que cuando esté sano elevará su cuota goleadora.

"Me gusta mucho el dinamismo (del Cruz Azul), que tiene con salida clara y su línea de tres, son exitosos normalmente en su salida... son muy dinámicos y 'Giaku' cuando esté sano va a anotar goles. Volverán pronto a mostrar el nivel que habían mostrado hasta que tuvieron unas bajas", señaló Gonzalo Pineda.

Cruz Azul buscará continuar con el liderato en la tabla del Apertura 2024, en el partido frente a Pachuca de la Jornada 10 del torneo; suman 22 unidades. La Máquina saltará a la cancha con el griego como titular.

