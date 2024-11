Jorge Sánchez sobre objetivos del Cruz Azul: 'Lo más importante es quedar campeones'

Jorge Sánchez abrió el marcador en el encuentro entre Cruz Azul y Santos Laguna correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2024. La Máquina continúa enrachada y ya suma 40 puntos.

El lateral celeste afirmó que realmente importante para ellos, más allá de los récords, es el título de liga, el cual significaría la consagración de una generación brillante del Cruz Azul.

"Queremos romper récords, pero lo más importante es quedar campeones. Hay que seguir trabajando con mucha humildad. Esto apenas está empezando, así que hay que darle, que es lo mejor", declaró Sánchez tras finalizar el partido.

Jorge Sánchez se mostró feliz por anotar su primer gol con Cruz Azul, luego de que se le negara cuando tiró un penalti en su visita al Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

"La verdad muy contento, porque ya todos mis compañeros todos los días me decían que ya me urgía un gol porque he estado muy cerca. Lo que pasó en el penal es un accidente", agregó el lateral.

"Martín (Anselmi) es un entrenador que siempre quiere ganar sí o sí en todo lo que está en juego, sean amistosos, sea lo que sea quiere ganar siempre. Eso nos inyecta a nosotros", expresó Jorge Sánchez sobre el trabajo del estratega argentino.

