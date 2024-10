Martín Anselmi sobre el buen momento de Ángel Sepúlveda: 'Tiene nivel de selección'

El momento que vive Ángel Sepúlveda siendo el delantero mexicano con más anotaciones en el torneo es algo que pone feliz a Martín Anselmi, quien aseguró que todo lo bueno que haga su jugador beneficiará al equipo; al tiempo en que señaló que tiene nivel para ser seleccionado nacional.

"A mí me pone muy feliz que Ángel esté viviendo este presente, es una gran persona, es un jugador que trabaja a tope, contagia buena energía, siempre está listo para hacer lo que el equipo necesita. Me pone extremadamente feliz porque se lo merece", declaró el argentino.

"A mí no me gusta meterme en los trabajos de los demás. Para mí Ángel tiene nivel de selección, no sé si tienen que voltear a verlo, su presente llama la atención. Hay un seleccionador que podrá escogerlo. Sería un gran premio para él", añadió.

Respecto a la victoria contundente en CU recordó que solo fue un escalón más, pero que su intención es buscar la excelencia en su plantilla.

"Creo que Pumas es un equipo que hace varios partidos no perdía, tiene grandes jugadores y an ivel colectivo lo hacía bien. Es un equipo sólido que puede lastimar en cualquier momento, era un partido complicado, pero al final cuando acumulas varios juegos hacen que las piernas mermen y no seamos tan dominadores. Haber ganado en esta cancha ha sido muy importante, la presión nos la ponemos nosotros mismos y en cada partido. El margen de mejora cada vez es más fino, más difícil, tenemos que superarnos y no es fácil, nosotros vamos en búsqueda de la excelencia, por más que la excelencia sea inalcanzable", finalizó Martín Anselmi.

