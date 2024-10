Martín Anselmi tras victoria sobre Necaxa: 'Es el partido más completo que hemos disputado'

Martín Anselmi aseguró que el partido ante Necaxa, juego correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2024 es el más completo que han disputado en todo el torneo.

“Es el partido más completo que hemos disputado, lo del rival es secundario, hay rivales que son complicados y más allá de que no sea uno de los denominados grandes no significa que no sea un rival rudo, Necaxa estaba fino y no había perdido muchos encuentros por eso para mí este partido era trascendental”, dijo en conferencia de prensa.

Al ser cuestionado sobre qué le falta ver en su equipo, el estratega argentino señaló que van paso a paso, sostener los buenos partidos hasta el final de la temporada para llegar lo más lejos posible en la actual competencia.

“Lo que me falta de ver, al final a nosotros los entrenadores siempre nos falta algo para seguir mejorando, creo que corregimos bastante lo que hay que conseguir ahora es sostenerlo todos los partidos”, argumentó.

“Si somos capaces de sostener todos los partidos con seriedad, seguramente vamos a llegar muy lejos”, finalizó.

