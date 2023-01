Potro Gutiérrez tras empate ante Xolos: 'Jugar con plantel incompleto no es lo idóneo'

Raúl Gutiérrez no quiso hablar mucho sobre los temas extracancha que rodean a Cruz Azul, le pidió a los reporteros que le preguntaran sobre el juego contra Tijuana.

"Vengo a hablar del partido, si quieren hablar de eso está perfecto, sino aquí la terminamos. Todos los inicios son complicados. No nos vamos contentos con el empate", así inició la conferencia de prensa.

Después, ya dio más detalles sobre el caso de Uriel Antuna, quien podría tener su revancha en Europa, pues el Panathinaikos de Grecia está muy interesado en sus servicios: "Hay que cerrarlo en la semana que viene", contó.

De igual manera, el 'Potro' explicó que los refuerzos Augusto Lotti y Ramiro Carrera están listos para debutar con La Máquina, pero no los pudo meter en su convocatoria porque aún no reciben los transfers internacionales, por un adeudo del Club Atlético Tucumán.

Sin embargo, espera que pronto reciban dicho documento, para que sean registrados en la Liga MX y puedan ser elegibles para el juego de la Jornada 2 contra Monterrey.

"Son de esas cosas que a veces no son las idóneas, no contar con el plantel adecuado desde la pretemporada. Los teníamos listos para jugar, pero por temas administrativos de Argentina no se pudo. Ellos no pagaron y nosotros somos los que pagamos los platos rotos", añadió.

"Hoy la gente que entró, con sus altibajos, pero hizo un buen esfuerzo para rescatar un punto en un partido que solitos nos complicamos", finalizó.

