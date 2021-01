Reynoso sobre Cabecita: 'Fue suplente por fatiga; investigaremos el video y tomaremos una decisión'

La tempestad no cesa en Cruz Azul, que además de sumar su segunda derrota consecutiva en este torneo, su referente en la delantera, Jonathan Rodríguez, se vio envuelto en polémica luego de que se filtrara un video del jugador en una reunión.

Las imágenes exponen al campeón de goleo con el uniforme de concentración que utiliza el conjunto celeste y en dicha fiesta se observan a por lo menos seis personas ingiriendo bebidas alcohólicas y aunque el uruguayo no inició como titular ante el Puebla, Juan Reynoso descartó que este haya sido el motivo y aseguró desconocer del tema.

“Lo de Cabecita terminó con una fatiga importante el día de Torreón, no trabajó al parejo toda la semana, el jueves hizo futbol 12, 15 minutos por eso hoy salió al banco. No tengo redes sociales, no tengo certeza de nada, mientras no tenga certeza es difícil opinar sobre una situación que uno puede poner en tela de juicio la responsabilidad de un jugador”, declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, el entrenador afirmó que en el transcurso de los próximos días se investigará sobre este asunto y dejó en claro que Cruz Azul está por encima de cualquier nombre, por lo que deberán tomas las medidas que sean necesarias apegados también al reglamento interno del equipo.

“Lo veremos en los días siguientes, hoy en la noche seguro me enteraré realmente de lo que estás comentando. Siempre la institución está por delante de todos llámese jugadores, directivos, cuerpo técnico y en ese sentido vamos a intentar ser prudentes. Déjame investigar, déjame tener la certeza y sobre eso tomaremos una decisión”, apuntó.

