Selección Mexicana: Así informó Anselmi a Lira su llamado al Tri para amistosos vs Nueva Zelanda y Canadá

Tres años después de haber recibido su última convocatoria con Selección Mexicana, Erik Lira volverá a ser considerado en el Tricolor para los amistosos ante Nueva Zelanda y Canadá del próximo mes, llamado por el que el mediocampIsta de Cruz Azul ha trabajado de manera integral y del cual se enteró de manera muy especial, de acuerdo a lo que platicó en entrevista exclusiva con RÉCORD.

“Martín Anselmi me dio la noticia, primero yo dije me iba a regañar porque me agarró medio raro y dije ahora qué hice, me dijo que él y su cuerpo técnico estaban muy felices por mí. Nos abrazamos, fue muy lindo porque también me ha ayudado y me ha sacado el máximo, es una recompensa al trabajo. Mi techo es muy alto y no será la primera.

Me siento muy contento, ilusionado, con una sonrisa muy grande. Es un ciclo nuevo para todos, me agarra listo, me agarra en un muy buen momento, he trabajado mucho dentro y fuera del campo, psicólogo, preparador físico, chef en casa, nutriólogo para estar listo para esta oportunidad, y nada voy a disfrutarlo”, declaró el futbolista que en 2021 encaró con la Selección Absoluta los amistosos ante Ecuador y Chile.

A pesar de ser considerado por Javier Aguirre, nuevo técnico del combinado azteca, y Rafa Márquez, asistente del Vasco e histórico del combinado nacional, Lira confesó que no ha tenido comunicación con ninguno de los dos, pero espera la charla con ansias.

“Por el momento no he tenido pláticas con ellos, creo que nada más con Martín. No voy a poder creer que me marquen o me mande un WhatsApp Javier Aguirre o Rafa Márquez, no lo voy a poder creer, pero mi celular está activo para contestar rápido, no vaya a ser que me tarde en contestar”, finalizó.

