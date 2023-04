Tuca Ferretti no se desmoraliza por la derrota: 'No somos los peores por perder'

Ricardo Ferretti considera que la expulsión de Michael Estrada fue el parteaguas para que América le remontara al Cruz Azul.

"Son de esas cosas que uno no espera. Dentro de mi observación, creo que el juego estaba muy parejo. Sabíamos del equipo que íbamos a enfrentar. La expulsión nos viene a cambiar toda la situación. Ellos aprovecharon bastante bien. Sabíamos que iba a ser difícil aguantar a un equipo tan poderoso con 10 jugadores", mencionó en conferencia de prensa.

El 'Tuca' confía en que en los últimos dos partidos conseguirán resultados positivos y que estarán por lo menos en el Repechaje.

"Es un equipo que debe de mejorar para aspirar a algo. Todas las derrotas son dolorosas, cada vez que dejas puntos en el camino, se aprieta la posibilidad de clasificación. Al principio del campeonato, el equipo dejó escapar varios puntos que ahorita nos hacen mucha falta. No somos los peores por perder un partido. Hay que sumar para clasificar", agregó.

Ricardo Ferretti no se arrepiente de haber puesto como titular a Michael Estrada, aunque no ha marcado ni un solo gol en el torneo.

El delantero ecuatoriano atraviesa por una mala racha, pero el técnico brasileño lo alinea porque se esfuerza en los entrenamientos y es un seleccionado de su país.

"Yo creo que se debe de sentir muy mal. Yo no tengo problema con ponerlo a jugar. Él hizo bien las cosas durante la semana. No me arrepiento de ponerlo. No lo voy a usar como pañuelo desechable, de que uno se suena la nariz y si no sirve, lo tira", finalizó.

