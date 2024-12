¿Deja al América? Santiago Baños revela interés de Brasil por André Jardine

Ha llamado la atención. André Jardine sigue escribiendo historia con América pues, el entrenador brasileño conquistó el primer Tricampeonato en torneos cortos con las Águilas. Ante este logró Santiago Baños aseguró que el DT ha llamado la atención.

A pesar de no haber recibido ninguna oferta oficial, el director deportivo de las Águilas afirma que Jardine ha llamado la atención en diferentes ligas, además, confía que la Selección Brasileña debe estar al pendiente de lo que hace el DT con América.

Sigue haciendo historia | MEXSPORT

“Creo que lo están volteando a ver en ligas más importantes e incluso me atrevería a decir que seguramente ha levantado miradas en cuanto a la selección de Brasil, pero eso a mí no me corresponde decirlo”, dijo en entrevista con Mediotiempo.

Hay que recordar que Jardine cuenta con pasado con la Selección Brasileña puesto a que, del 2018 al 2021, el DT dirigió a las categorías inferiores e incluso estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, conquistando la medalla de oro con la Verdeamarela.

Cree que el DT ha llamado la atención | MEXSPORT

A pesar de sus declaraciones, Baños dejó en claro que hasta el momento no han recibido ofertas y buscarán retener a Jardine por varios años más, sin embargo, en caso de que se dé una oferta importante, una cláusula en el contrato asegura que el DT podrá decidir su futuro.

“Hoy estamos muy felices con André. No ha habido algún acercamiento hacia nosotros por él, de ningún club o Selección… El contrato está muy claro, él puede salir a las diferentes ligas de Europa o Sudamérica, o incluso Selecciones, pero hay una cláusula de rescisión y en eso el América no tiene ni voz ni voto”, finalizó.

Jardine decide su fututro | MEXSPORT

