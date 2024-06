¿Quién es Brian Ocampo, jugador que suena para reforzar a Rayados en el AP24?

Luego de que el torneo de los Rayados terminara con una eliminación en Semifinales ante el Cruz Azul, los regiomontanos ya piensan en la siguiente temporada, en la que seguramente habrá altas y bajas. El primer nombre que suena para reforzar el equipo es Brian Ocampo, y aquí, te platicamos un poco sobre él.

Formado en el Nacional de Uruguay, el extremo de 24 años actualmente milita en el Cádiz de España, equipo que, con una jornada restante, no tiene posibilidades de salvarse del descenso, por lo que una salida del club es bastante factible.

El charrúa vivió su mejor temporada en Europa el año pasado, aunque solo pudo jugar un total de 18 partidos, 15 como titular, en los que únicamente consiguió una anotación. Desafortunadamente, una grave lesión de ligamentos cruzados interrumpió su buen momento, alejándolo de las canchas por casi un año.

A pesar de que Ocampo ya regresó en esta temporada que está por terminar, no tuvo ninguna titularidad, promediando 14 minutos por encuentro, además de no aportar ni un solo gol o asistencia. Seguidores del club español aseguran que desde su lesión no ha sido el mismo, además, se dice que problemas personales le han impedido retomar su nivel. ¿Te gustaría verlo con Rayados?

