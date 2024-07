¿Cuándo y por dónde ver la Jornada 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil?

Ya está de regreso el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil que hace una semana arrancó con el duelo entre Tigres y Rayadas por el Campeón de Campeonas, donde las Amazonas se alzaron por tercera vez con el trofeo femenil.

El nuevo torneo del campeonato mexicano tendrá nuevos condimentos con las nuevas incorporaciones de figuras internacionales, donde destacan las llegadas de las españolas Lucía García y Sandra Paños.

Rayadas buscará refrendar el título que ganaron hace unas semanas ante las Águilas del América en el reciente Clausura 2024.

La primera jornada tendrá partidos con gran relevancia entre ellos: El Cruz Azul vs América que se jugará el próximo domingo, además de Pumas vs León, Santos Laguna vs Toluca y las campeonas Rayadas que visitan a Puebla.

Las hostilidades arrancan este jueves en Aguascalientes con el duelo entre Necaxa vs Pachuca, mientras que en la frontera FC Juárez hará lo propio ante las Chivas del Guadalajara.

Solo cinco serán los canales que trasnmitirán en la Liga MX Femenil: América, Cru Azul, Rayados, Necaxa, Santos, Pumas, Toluca (VIX); Atlas, Chivas, Tigres, León, FC Juárez, Pachuca, Mazatlán (FOX Sports); Mazatlán, Puebla (Aztecadeportes); Querétaro, Tijuana (Caliente TV) y Atlético San Luis (ESPN).

Jornada 1 del Apertura 2024 de la Liga MX Femenil

Necaxa vs Pachuca jueves 5pm VIX

FC Juárez vs Guadalajara jueves 9:06pm FOX Sports

Pumas vs León viernes 5pm VIX

Santos vs Toluca sábado 7pm VIX

Cruz Azul vs América domingo 12:00pm VIX

Puebla vs Rayadas domingo domingo 12:00pm Aztecadeportes

Querétaro vs Tijuana domingo 5pm Caliente TV

Atlético San Luis vs Mazatlán domingo 5pm ESPN

Atlas vs Tigres domingo 7pm FOX Sports

