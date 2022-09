Carlos Salcedo: Fue sancionado por la Comisión Disciplinaria por mal manejo de redes sociales

Carlos Salcedo volvió a la polémica luego de que hace unos días pusiera un tweet criticando a la Liga MX y al arbitraje por lo que la Comisión Disciplinaria anunció una sanción económica para el defensor, aunque no reveló el monto.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente, al jugador del Club FC Juárez, Carlos Joel Salcedo Hernández, toda vez que durante el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2022 de LIGA MX, entre los Club León vs FC Juárez, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d), por el mal uso de las redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia”, se lee en el comunicado.

Hace unas horas, Salcedo también emitió un comunicado en el que se disculpó y aseguró que el tweet fue puesto por su Community Manager, quien ya no trabaja con el ‘Titán’ después de lo acontecido.

#ComisiónDisciplinaria | Se determinó la sanción para el jugador Carlos Salcedo Hernández del Club FC Juárez. Detalles: https://t.co/z8VCUQvLm0#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/du9EmFPi0M — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 9, 2022

“Bien Liga Mx, con estos árbitros quieren llevarse el protagonismo bien”, fue el mensaje que se leyó en redes sociales de Salcedo.

Pese a esto, Salcedo se mostró tranquilo, pues aseguró que no recibió ninguna llamada de atención de su directiva porque sabe como se dieron las cosas y la sanción no será deportiva, solo económica.

