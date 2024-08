Carlos Salcedo sobre regresar a FC Juárez: 'Es por la tranquilidad de mi familia'

Carlos Salcedo regresó a FC Juárez para iniciar una nueva etapa en su carrera futbolística, pues el defensa está enfrentando problemas personales que lo llevaron a dejar atrás su paso por Cruz Azul y la Ciudad de México.

Según Salcedo regresar a los Bravos representa la oportunidad ideal para restablecer la estabilidad de su familia tras sus temas personales. También agradeció a Cruz Azul por poder dejarlo salir sin más trabas a pesar de que tenía dos años más de contrato en La Noria.

"Creo que tampoco es un secreto a voces, si bien por un tema personal del cual se está haciendo cargo la gente que se tiene que estar haciendo cargo, la tranquilidad de mi familia me hace desenvolverle mejor.

"Soy consciente de que me quedaban dos años y medio de contrato, pero quiero agradecer a Víctor Velázquez e Iván Alonso, (presidente y director deportivo de Cruz Azul), como jugador quieres cosas diferentes, la vida y el destino te lo cambia, como ser humano y como jugador te tienes que adaptar. Detesto el victimismo, soy creyente de lo que puedes hacer para cambiar el aquí y el ahora", expresó 'Titán' Salcedo en ESPN.

PUDO IR A BRASIL

Salcedo, que también jugó en Tigres y tuvo un primer paso por Juárez, reconoció que podría haber considerado opciones en Brasil, específicamente con Inter y Botafogo. Sin embargo, optó por priorizar a Juárez porque se siente como en casa y en lo que se arregla su conflicto familiar.

"Para ser concreto, las charlas eran con Inter y Botafogo. Con un tema mío de querer regresar a Bravos, que en su momento no pude expresar, él quedarme fuera del Mundial mermó mi ánimo para seguir jugando y llegué acá y me encontré con un plantel con mucha experiencia que aportaba. Entre la ciudad y la gente que ha trabajado mucho. Ahora se me da la posibilidad, si bien estaba temeroso de ir a Brasil por el tema familiar, siempre cuando me despedí de acá veía a Juárez como mi casa".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Bundesliga: ¿Cuántos títulos deben ganar los clubes para tener una estrella en su escudo?