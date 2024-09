Andrés Guardado se sincera sobre su retiro y confirma que León será su último equipo

Andrés Guardado, actual jugador del Club León, se sinceró en una entrevista con David Faitelson en TUDN, donde habló sobre su retiro y la incertidumbre que rodea esta etapa final de su carrera profesional.

El 'Principito' reveló que, a sus 37 años, vive el día a día, evaluando constantemente su estado físico para tomar decisiones sobre su futuro en el futbol.

“Voy día a día, la verdad. Tengo contrato hasta el Mundial de Clubes, es un objetivo, pero tampoco me obsesiono”, comentó Guardado, quien ha sido clave para el León desde su llegada, pero ha enfrentado lesiones que lo han obligado a replantear sus planes. A pesar de tener contrato hasta 2025, Guardado no descarta la posibilidad de retirarse antes si su cuerpo no responde de la manera que espera.

En la conversación, el exjugador del Betis, PSV Eindhoven y Deportivo La Coruña explicó que, desde su etapa final en España, ha optado por firmar contratos de corta duración para mantenerse fiel a su filosofía de ser honesto con su estado físico. “Los últimos tres años en el Betis renovaba año con año, fui honesto con el presidente. Así es acá, voy torneo a torneo, viendo cómo me siento y tomando decisiones sobre la marcha”, afirmó.

Guardado dejó claro que el León será el último club en su trayectoria. Su deseo es retirarse por decisión propia, no forzado por las circunstancias o las lesiones. "Sí, sí, León será mi último equipo, definitivamente. Todo futbolista quiere eso para su carrera, que el día del retiro sea porque tú lo decides, no porque las circunstancias te obligan", enfatizó.

El mediocampista, que ha tenido una destacada carrera con la Selección Mexicana y en Europa, aseguró que no tiene intención de alargar su carrera si su cuerpo no responde. “Alargar sería terquedad”, dijo Guardado, mostrando una madurez que ha sido característica en sus últimos años.

