Desde Colombia critican al León por el fichaje de James Rodríguez: "No es un grande"

La llegada de James Rodríguez a la Liga MX parece ser inminente, a pesar de que todavía no hay nada oficial, Rodríguez llegaría al León, un equipo que, para los medios colombianos, no es grande.

En Colombia, se encuentran sorprendidos por el hecho de que James llegaría a un equipo de media tabla. El periodista Steven Arce del medio As de Colombia, señaló que el León no vive una gran actualidad.

"Me sorprende que vaya a México, particularmente más al equipo que la propia liga, porque pues el León no es un grande de México... aparte de tener dinero, no tiene una gran actualidad", expresó para TUDN Steven.

Por otro lado, en El País, han calificado al conjunto esmeralda como un equipo de media tabla.

"En México varios medios de comunicación dan por hecha la contratación de James por el León, equipo de media tabla al que llegaría para ponerlo a disputar el título de la Liga MX y como refuerzo de lujo para el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos", se publicó.

Cabe señalar que de acuerdo a diferentes reportes, James Rodríguez habría preferido llegar al equipo de los Panzas Verdes y no al Junior de Barranquilla Colombia.

