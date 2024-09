Eduardo Berizzo sobre el arbitraje del partido ante Tigres: 'Nos obligaron al sobreesfuerzo'

Tras el empate 2-2 ante Tigres, el entrenador del León, Eduardo Berizzo, fue cuestionado sobre el arbitraje, puesto que a su equipo se le anularon dos goles, lo que provocó la indignación del presidente del club, Jesús Martínez, quien expresó su descontento a través de redes sociales con el mensaje: “¡Levanten las manos! Ya se la saben”, insinuando que el árbitro les robó.

A pesar del momento, Berizzo se mostró cauto al hablar del tema. “Los fallos sí nos perjudicaron tal vez, pero no es lo correcto. Los árbitros no hablan de mi trabajo, les debo respeto, pueden equivocarse o no, pero todas nos fueron mermando. Nos obligaron al sobreesfuerzo… el partido era para nosotros”, afirmó el técnico argentino.

“Mis respetos para los árbitros de México. No comento eso. Del juego en sí, nos demandó un gran esfuerzo y nos obligó a defendernos más adelante, nos generó peligro, puso mucha gente en ataque y conseguimos un punto que por el esfuerzo vale mucho. Después, nos fuimos sobreponiendo de todas las decisiones que pasaban y a través de un gran esfuerzo… creamos llegadas, nos vamos fortalecido de un campo con un rival difícil, dimos la talla y jugamos a la altura”, añadió el estratega.

Berizzo también destacó el desgaste físico que sufrió su equipo como consecuencia de las decisiones arbitrales, señalando que las lesiones complicaron aún más el partido. “El esfuerzo de todos premia el sacrificio de mis futbolistas. Uno tiene la mirada parcial, pero no se merecía perder”, sentenció.

