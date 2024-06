Federico Viñas confirmó que se sometió a doble cirugía

El delantero uruguayo del Club León, Federico Viñas, reveló que aprovechará su tiempo de rehabilitación para someterse a una cirugía en el hombro, además de recuperarse de una reciente lesión en el tendón de Aquiles de su pierna derecha. Esta decisión se dio a conocer tras la concentración del equipo en sus instalaciones como parte de la pretemporada rumbo al Apertura 2024.

Viñas explicó que la lesión en el tendón de Aquiles lo llevó a una cirugía, y durante este periodo de recuperación, también decidió abordar un problema persistente en su hombro. “Me encuentro muy bien mentalmente. Bueno, del primer día que me sucedió esto lo tomé de la mejor manera y pensando que todo tiene un propósito, como lo he dicho varias veces. Me recuperaré de la mejor manera y volveré más fuerte”, expresó Viñas.

La doble cirugía y rehabilitación significan que Viñas estará alejado de las canchas por un tiempo significativo, lo que también le impedirá estar con la Selección de Uruguay para la Copa América 2024. “Aprovechamos esa ventana que, bueno, desgraciadamente nos pasó esto y ya aprovechamos el hombro también”, dijo Viñas a su salida de las instalaciones del León. Añadió que lamenta no poder concentrarse con su selección nacional y que ahora será "un aficionado más" apoyando a Uruguay.

Sin Comunicación con Rodolfo Cota sobre el América

Federico Viñas también mencionó que ha mantenido conversaciones con el portero del León, Rodolfo Cota, pero aclaró que estos diálogos no han involucrado su posible regreso al Club América, otro rumor que ha circulado en los últimos tiempos. “No, no, no tuvimos esa comunicación. Si hablamos con Rod es del tema de cómo estoy, de cómo está él también, bueno, por todo lo que está pasando, de su rumor y demás, pero no, no, no me preguntó nada y bueno, creo que no sé cómo es su situación, digamos. Así que es todo rumores, creo, no lo sé”, puntualizó Viñas.

El delantero uruguayo, que ha sido una figura clave en el ataque del Club León, se enfoca ahora en su recuperación completa para regresar más fuerte a las canchas y contribuir nuevamente a su equipo. Mientras tanto, sus compañeros y la afición del León esperan con ansias su retorno, confiando en que su espíritu de lucha y determinación lo llevarán a superar esta etapa de lesiones con éxito.

