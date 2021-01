Mazatlán FC: Néstor Vidrio ve en la corta pretemporada de Pumas una ventaja por aprovechar

Néstor Vidrio, defensa de Mazatlán FC, está convencido de que el domingo pueden vencer a Pumas en Ciudad Universitaria, y es justo para lo que se están preparando. Incluso, expresó que si él y sus compañeros siguen al pie de la letra las instrucciones del técnico Tomás Boy, pueden llevarse los tres puntos. Además de que el poco descanso y preparación que tuvieron los felinos luego de jugar la Final pasada, puede ser un factor positivo para los mazatlecos.

“Seguimos manejando los errores que pudiera tener Pumas, igual sus aciertos, y por la Final no tuvieron pretemporada y eso puede jugar a nuestro favor. Además de que vamos a una cancha complicada, y se puede ganar si hacemos las cosas como quiere el ‘Jefe’ Boy y por qué no, podemos sacar un resultado bueno allá, aunque la altura nos va a costar, tenemos que ser inteligentes”, expresó.

Respecto a él, ya que en este torneo llegó a la escuadra mazatleca, el zaguero mexicano dijo sentirse cómodo a pesar de que no hizo pretemporada; sin embargo, se siente convencido de llenarle el ojo a Tomás Boy y ganarse un lugar.

“El equipo se armó bien primero que nada para calificar y luego para pelear por un título. En el primer partido tuvimos gente y hace mucho que no lo vivía por la pandemia, pero para uno como jugador es muy bonito, ojalá que la gente pueda seguir viniendo.

“Lo que he visto en la zona defensiva es que son bastante jóvenes y les puedo ayudar en ese aspecto, el ‘Jefe’ Boy me ha dado la confianza y poco a poco me voy a ir ganando mi puesto, vengo a hacer las cosas bien”, expresó.