Tomás Boy: 'Pumas no nos apedreó el rancho'

Aunque Pumas se impuso ante Mazatlán con un contundente 3-0, el técnico del conjunto sinaloense, Tomás Boy, aseguró que no les ‘apedrearon el rancho’, pues los goles de los universitarios fueron resultado de errores puntales de sus dirigidos.

"Esto es un asunto meramente colectivo, no hay errores desde el punto de vista individual. Evidentemente el 3-0 en mi opinión creo que es muy exagerado porque no nos apedrearon el rancho, fueron errores muy puntuales, pero el equipo no me disgustó en algunos lapsos y al final pudimos descontar aunque sea con un gol", declaró en conferencia.

Sin embargo, Boy evitó poner pretextos tras la primera derrota de sus dirigidos en este torneo y aunque expuso que no es grato tener tantos goles en contra deberán corregir los errores a los que desde su perspectiva, los universitarios consiguieron sacarles provecho.

"No hemos tenido un buen juego, hemos sido víctimas de muchísimos errores con la pelota, hemos trabajado muy mal en ese aspecto, estamos muy erráticos. Algunos jugadores que creo ya deben estar listos hoy tuvieron su primer inicio en la alineación, pero realmente fueron errores muy puntuales. No voy a decir que tiene que ver con la altura pero en realidad no fuimos víctimas de eso", apuntó.

