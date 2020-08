Antonio Mohamed: 'Contra América, un partido de poder a poder'

Antonio Mohamed señaló que Rayados tratará de hacer un gran partido y buscará la victoria ante el América, en lo que promete ser un choque de poder a poder.

“Con respecto al partido, va a ser de poder a poder, muy competido, nosotros vamos con la idea fija de hacer un gran partido, con mucha gente ofensiva y tratar de ganar, sabemos que nos enfrentamos a un gran rival”, declaró en conferencia de prensa.

El Turco mencionó que tendrá a su plantel casi completo, por lo que espera que sus jugadores tengan la contundencia suficiente para volver a hacer goles, pues contra los de Coapa tienen una oportunidad inmejorable.

"Mañana vamos a tener al equipo al 90 por ciento. Ojalá podamos tener contundencia, volver a hacer goles. Mañana es un buen día para hacerlo contra este rival", comentó.

Por último, el argentino le puso fin a los rumores que apuntaban a que durante la semana se había ausentado de los entrenamientos con la Pandilla; de manera tajante negó que esto sea real, asegurando que él estuvo todos los días trabajando con su equipo.

“No voy a responder algo que no es verdad, es más fácil decir cómo fue el hecho, qué día no estuve acá entrenando con el equipo. Como estuve todos los días, no hay nada que aclarar, pero sería muy bueno que la fuente que instaló eso diga qué día no estuvimos trabajando con el equipo”, aclaró.