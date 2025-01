Martín Demichelis, molesto con arbitraje tras derrota de Rayados ante Pachuca

Rayados de Monterrey sufrió una derrota por 2-3 ante el Pachuca en el Estadio BBVA y sigue sin conocer la victoria en este Clausura 2025. Aunque el equipo tuvo un inicio dominante, los errores defensivos y decisiones arbitrales cuestionadas terminaron marcando el resultado final.

En conferencia de prensa, Martín Demichelis expresó su descontento por el resultado y la falta de revisión arbitral en una jugada clave del segundo tiempo, donde Germán Berterame debió abandonar el campo tras un fuerte choque en el área que le provocó una hemorragia nasal.

Demichelis salió molesto del juego ante Pachuca | IMAGO 7

“¿Por qué no se revisa la jugada de Germán en el VAR? No fue un cabezazo, no fue una jugada donde hubo un encuentro al mismo tiempo de pelota o de cabeza. Germán llega primero a la pilota y hay un contacto violento del defensor, debería ser totalmente revisado, porque si no, no somos equitativos y creo que debería haberse revisado”, declaró el estratega.

Según Demichelis, su equipo fue claramente superior durante los primeros 45 minutos. “Creo que hicimos un buen partido en el primer tiempo, el rival no pasó la mitad de la cancha, no pisó nuestra área, fuimos muy dominantes en posesión, en presiones, nos tiran un remate de fuera del área, una gran jugada finalizando el primer tiempo y lamentablemente nos convierten".

Berterame salió muy resentido tras el choque | IMAGO 7

"Es injusto lo que dijo el resultado después de 45 minutos brillantes del equipo porque no se vio premiando”, y por último, evitó profundizar en su crítica hacia las decisiones arbitrales, pero dejó clara su molestia por falta de equidad.

“Si hablo, probablemente hay una sanción, entonces por eso me acerqué a decirle lo que tenía que decir ahí, no dentro de una conferencia de prensa. Pero solo digo que me parece que la jugada de Germán Berterame debería haber sido revisada también, fue un contacto violento sobre Germán. Más claro no puedo ser”, finalizó.

Rayados sigue sin ganar en el torneo | IMAGO 7