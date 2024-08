Martín Demichelis tras ser presentado como DT de Rayados: 'No aceptamos perder'

Este lunes desde el Estadio BBVA, el nuevo entrenador de los Rayados, Martín Demichelis, fue presentado de forma oficial junto a su cuerpo técnico por la directiva de club. José Antonio Noriega, quien le dio la bienvenida, aprovechó para mencionar que el argentino rechazó ofertas para dirigir en Europa, posteriormente, ‘Micho’ compartió sus motivos para firmar con el Monterrey.

“Nos sumamos a una gran institución, a un grandísimo plantel, a una afición que es uno de los grandes baluartes que tiene esta institución, porque sabemos y somos conscientes de cómo se vive y cómo se respira acá en Monterrey. Si algo nos sedujo, justamente de todas las cualidades y todas las características que tiene la institución, es la necesidad y el deseo de crecimiento, y sumado a eso, la exigencia de ganar. Nosotros venimos de un país también muy pasional, donde no aceptamos perder”, dijo Demichelis.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, también se le cuestionó a Martín sobre su estilo de juego. “Es cierto que me gusta hacernos dominante a raíz de la posesión… no me gusta jugar a tenerla, pero sí me gusta tenerla para jugar, desde ahí, hacernos dominantes, sentirnos cómodos y sentirnos dentro del partido. Como le dije a los jugadores, no sale campeón el que más goles hace, sino el que menos recibe”, agregó el entrenador.

“Hoy me ha tocado conocer el estadio. No tiene nada que envidiar esta institución a cualquiera de las otras instituciones a nivel mundial, así que estamos orgullosos y felices de poder estar acá, es un placer, es un gran honor”, respondió sobre las instalaciones con las que cuenta el club.

