Monterrey: Javier Aguirre asume responsabilidad por falta de goles

Javier Aguirre se fue bastante molesto del TSM Corona luego de que Monterrey perdió por la mínima diferencia ante Santos Laguna, en lo que significó su primer descalabro en el Guard1anes 2021.

El estratega del cuadro regiomontano lamentó el mal momento por el que atraviesan sus delanteros, pero dice ser el principal responsable por la falta de gol.

“No debería y no lo voy a hacer (señalar jugadores). La producción de los goles es mi culpa. A lo mejor me ha faltado entrenarlos mejor, pero sí generamos opciones”, mencionó.

El Vasco dijo que trabajarán para mejorar y que harán énfasis en el tema de la definición.

“Son de las cosas que debemos de afinar. El equipo debe de entender que, si genera ocasiones, hay que meter algunas”, indicó.

Aguirre cree que la tormenta de arena jugó en su contra, aunque eso no lo usa como excusa tras la derrota ante los laguneros, que se llevaron los tres puntos gracias al gol de Matheus Dória.

“La derrota nunca es bienvenida. Algo hicimos mal, algo sucedió, no sé qué fue. El partido se puso muy cuesta arriba tras el gol. No se podía jugar después de la polvareda, no se veía la pelota, teníamos el aire en contra, pero no es pretexto”, finalizó.

