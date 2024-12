Sergio Canales asegura que vive su mejor momento desde su llegada a Rayados

Vive su mejor momento. Sergio Canales y Rayados están muy cerca de llegar a la Final del Apertura 2024 y esto se debe en gran parte al desempeño del español, quien aseguró que vive uno de sus mejores momentos.

El exfutbolista de Real Betis está jugando su tercer torneo con Monterrey y aunque tiene números similares a los que registro el torneo pasado, el español considera que finalmente se ha adaptado al futbol mexicano y eso se refleja en su desempeño.

Actualmente, el volante ofensivo suma nueve anotaciones y tres asistencias en 20 partidos del Apertura. De acuerdo con Canales, este buen nivel se debe a que está feliz en el equipo por lo que ahora se le están dando bien las cosas.

“Estoy muy feliz aquí, estoy disfrutando un montón, mi familia está muy contenta también y estamos viviendo una experiencia muy bonita y eso siempre ayuda para que en el campo te salgan bien las cosas. Ya me he adaptado bastante al futbol de aquí que es diferente al de España. Ahora ya están saliendo bien las cosas, especialmente en el gol que es donde más he mejorado”, reveló para El Partidazo de COPE.

Ahora Sergio Canales y el conjunto regiomontano buscarán venir de atrás en el Estadio BBVA tras haber perdido la Ida de Semifinales ante Atlético de San Luis.

