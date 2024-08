'Tano' Ortiz tras su salida de Rayados: "El parámetro era la Liga MX no Leagues Cup"

Fernando Ortiz dejó de ser entrenador de los Rayados de Monterrey después de consumarse la eliminación del equipo regiomontano en la Fase de grupos de la Leagues Cup algo que no cayó muy bien en el ánimo de la directiva regia.

A razón de los resultados, la directiva, encabezada por José Antonio 'Tato' Noriega, decidió darle las gracias a Fernando Ortiz, algo que, según el propio director técnico, no estaba presupuestado que ocurriera, pues lo importante en este semestre eran los resultados en el torneo local.

“Monterrey es una institución que aspira siempre a lograr objetivos, y no clasificar en la primera fase, creo que hizo bastante ruido. Nosotros estábamos a un punto del primer puesto de la Liga, es algo que a ellos no les gustó y bien habíamos hablado algo con los directivos en hacer hincapié más en la Liga y no tanto en la Copa. Son decisiones que esta institución tomó con respecto a esa mala situación que vivimos en la Leagues Cup”, comentó Ortiz en el canal de YouTube de Mauro Palacios.

Ortiz llegó a ser cuarto lugar en la Leagues Cup durante la edición pasada, cayendo ante el Nashville SC en semifinales y contra el Philadelphia Union en el partido por el tercer lugar, además de haber llegado a un par de semifinales durante su estancia en el cuadro regio.

Martín Demichelis, compatriota del Tano, es quien tomó su lugar en el banquillo del equipo blanquiazul de Nuevo León.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IKER MUNIAIN, EL NOMBRE QUE ESTÁ EN EL RADAR DE RAYADOS