Vucetich tras avanzar a Semifinales: 'No nos podemos dejar llevar por la emoción'

Rayados está en Semifinales de forma contundente, pero Víctor Manuel Vucetich prefiere ser autocrítico y señaló que aún hay cosas por mejorar en su equipo.

"Hay cosas que corregir, no nos podemos dejar llevar por la emoción, debemos ser fríos, estar conscientes de lo que no se hizo de una forma correcta, debemos tener cautela en lo que decimos, es algo fundamental, Funes, siempre he hablado bien de él, con un equipo que lo puede abastecer, siempre va a estar en zona de peligro, es un gusto reencontrarlo en esta fase, explicó.

No obstante, el Rey Midas dejó en claro que si equipo tiene los argumentos para ser campeón de Liga.

"Ha sido un trabajo bien llevado, es colectivo, los jugadores han puesto su disposición para estar en la banca, la rotación, ha habido una respuesta de equipo, son muy solidarios, hay esfuerzo por cubrir al compañero, todos los atacantes son valiosos, hay la confianza para tener credibilidad, Rogelio venía de mucho tiempo de no jugar, poco a poco va a agarrar ritmo, no lo queremos precipitar", concluyó.

