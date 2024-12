Revelan audios del VAR en la jugada del gol de Kevin Álvarez en el América vs Rayados

Salieron a la luz los audios del VAR de la jugada que derivó en el primer gol del América en la Ida de la Final del Apertura 2024 contra Rayados.

Los audios compartidos por parte de la Comisión de Árbitros resalta que fue decretado correctamente ya que no existen argumentos reglamentarios para considerar una interferencia por parte de Henry Martín en el disparo de Kevin Álvarez sobre el marco de Luis Cardenas.

Esto es lo que mencionaron mientras se revisaba el posible fuera de lugar en el Estadio Cuauhtémoc: “Henry Martín, pero interfiere, se hace a un lado, el portero ve todo el tiempo el balón. Para mí es gol correcto”, menciona el asistente.

Mientras que el VAR así revisó: “Tengo todo limpio, te escuché. Ahí no tengo fuera de juego, correcto, seguimos, tengo una posible mano del atacante que no se nos olvide… pero no tengo mano nunca, y en caso sería involuntaria, pero no le pega nunca”.

Por su parte el AVAR mencionó: “Ahora el disparo y lo que describe de la posible interferencia”, VAR continúa: “A la hora del disparo está complementamente a un lado, no tiene ninguna posibilidad de que lo estorbe el delantero seguimos”.

“Tengo un gol correcto, incluso el jugador se quita, no tengo interferencia. Víctor me escuchas. Check Complete, gol correcto del jugador número 5, el jugador nunca interfiere y no hay mano de ningún delantero en los rebotes”, finaliza el VAR

Audios del #VARLigaMX I Final Ida @ClubAmerica vs. @Rayados. Te compartimos los audios y videos donde los árbitros de campo decidieron correctamente validar el gol del Club América, ya que no existen argumentos reglamentarios para considerar una interferencia. pic.twitter.com/ilH6gCGSph — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) December 13, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO GONZÁLEZ LLEGARÁ AL ATLAS DE CARA AL TORNEO CLAUSURA 2025