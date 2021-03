Iniestra sobre secuelas de Covid-19: 'Tengo problemas de respiración, me ahogo un poco'

El torneo pasado, justo en el que Pumas llegó a la Final ante León, fue malo para Andrés Iniestra, ya que no tuvo la actividad que esperaba y todo por un par de expulsiones, pero sobre todo por problemas de salud. Y es que el entonces capitán universitario padeció Covid-19 en dos ocasiones, y aunque ya está con FC Juárez, el ‘Lobo’ sigue padeciendo las secuelas.

“El torneo pasado en lo personal no fue bueno porqué tuve problemas de salud, porque me dio coronavirus dos veces, tuve dos expulsiones y no me dejó estar tranquilo, pero en lo grupal si fue el mejor torneo porque me ha tocado llegar a semifinales y ahora me tocó llegar a la Final.

“Me preocupaba mucho mi familia, después las secuelas que pudiera tener y el día de hoy de repente tengo temas en la respiración porque siento que no respiro como antes, o caminando o subiendo escaleras me ahogo un poco no tanto en el juego porque ahí me siento bien, pero en temas de caminar distancias cortas, subir escaleras en casa de repente me siento ahogado siento como si tuviera mocos, me sueno y no tengo nada simplemente se me dificulta un poco respirar entonces es algo difícil”, dijo a RÉCORD.

Asimismo, el ‘Lobo’ compartió cómo fue padecerlo la segunda ocasión: “La segunda vez fue más desesperación porque no me sentía mal en la primera, hubo desesperación porque además se venía el fin de torneo y tenía ganas de jugar”, indicó.