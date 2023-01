América calificará como líder del Clausura 2023; reveló simulación estadística

La Liga MX está próxima a regresar, el balón rodará en la canchas de futbol de nuestro país el próximo 6 de enero cuando los Rayos de Necaxa reciban en el Estadio Victoria al Atlético de San Luis, casi tres meses después de que Pachuca se coronará como Campeón de la Liga.

A días de la vuelta de la Liga, el portal digital especializado en estadística, Statiskicks, ha simulado 10 mil veces el torneo regular, mismo que consta de 17 Jornadas, y así quedaría la fase de reclasificación y los cuatro clasificados de manera directa a la Liguilla.

De acuerdo al portal América, Monterrey, Pachuca y Tigres son los cuatro equipos que estarían clasificando de manera directa a los Cuartos de Final, mientras que Chivas, Cruz Azul, Toluca, Pumas, Santos, León, Tijuana y Necaxa entrarían a la repesca.

Hemos simulado 10,000 veces el torneo CL23 y así quedó la tabla general en fase regular pic.twitter.com/sEAdlr0ULt — Statiskicks (@statiskicks) December 31, 2022

Los encuentros de esta fase quedarían de la siguiente manera Chivas vs Necaxa, Cruz Azul vs Tijuana, Toluca vs León y Pumas vs Santos, de acuerdo a la simulación de Statiskicks.

