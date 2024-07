'América no será Tricampeón', bruja sentencia futuro de las Águilas en el Apertura 2024

A pesar de tener un inicio titubeante en el Apertura 2024 con dos derrotas, ante Atlético San Luis y Tigres, y una victoria ante Querétaro, América mantiene su condición de favorito para llevarse una vez más el título.

De conseguirlo se convertiría en el primer Tricampeón en torneos cortos en la Liga MX, sin embargo, para la bruja Erika Nava, invitada especial del Buen Morning Show de RÉCORD+, esto no sucederá.

Por medio de la lectura de las runas, que según la propia Erika "tiene la función de un oráculo nórdico, que viene desde la época de los vikingos, en su unión con los celtas, un alfabeto de 24 símbolos con los que puedes hacer magia, con los que puedes leer el pasado, presente y futuro. Un oráculo que te puede dar consejos, te puede dar guía", la bruja aseguró que el conjunto azulcrema no será Tricampeón del futbol mexicano.

"No, no va a volver a ser campeón", aseguró la vidente.

LA MÁQUINA TAMPOCO SERÁ CAMPEÓN

A diferencia del América, Cruz Azul ha tenido un mucho mejor inicio de torneo ilusionando a sus aficionados, pero Erika Nava reveló que tampoco llegará la Décima a La Noria.

"El viaje de Cruz Azul no se ve bien. Al final está una runa de los deseos y el deseo no será cumplido en esta ocasión", dijo Nava.

CHIVAS CON ESPERANZAS

Otro fue el panorama que dictaron las runas para Chivas, pues aunque aparecen como los próximos campeones, sí tienen posibilidades según la lectura de las runas.

"Las Chivas tienen posibilidades, en este momento están empezando a hacer lo correcto par alcanzar ese viaje y pueden llegar al objetivo", auguró Nava.

LA MENTE DEL CHICHARITO NO ESTÁ TRABAJANDO CORRECTAMENTE

Erika Nava también se dio el tiempo de ver el futuro de Javier 'Chicharito' Hernández, a quien aseguró no le alcanzará para triunfar con el Rebaño Sagrado.

"El Chicharito está empezando a tener un desequilibrio físico, mental y emocional. Su mente no está trabajando correctamente. Él está haciendo muchos sacrificios para estar ahí, pero no le va a alcanzar, lo único que le va a alcanzar para ese equipo es el amor que le tiene", mencionó la invitada.

PRÓXIMO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN MEXICANA NO DURARÁ

Uno de los temas en tendencia en el deporte nacional es el futuro de la Selección Mexicana de futbol, con la salida de Jaime Lozano de la dirección técnica, la Federación Mexicana de Futbol, tiene la tarea de encontrar nuevo entrenador y Javier Aguirre luce como la opción más viable; sin embargo, Erika reveló que sea cual sea el estratega que se siente en el banquillo tricolor no durará mucho en el cargo.

"Hay muchas emociones encontradas, sentimientos de por medio, me refiero al equipo, a los que dirigen no, ellos están viendo el dinero, ha habido muchas pérdidas, por eso están haciendo movimientos, porque si no hubiera perdidas, aunque México siguiera perdiendo, hubieran dejado al entrenador.

"Aquí hay un técnico que se vuelve a ir, otro más. Llega y se vuelve a ir. El jefe no, el próximo técnico sí", sentenció Nava.

POCAS MEDALLAS PARA MÉXICO EN PARÍS 2024

Y a sólo días del inicio de una nueva edición de los Juegos Olímpicos a realizarse en París, la bruja dio a conocer que según su predicción basada en la lectura de las runas, la delegación mexicana no tendrá una destacada actuación, aunque sí llegarán algunas medallas.

"La delegación, tal cual, no va tan feliz ni tan contenta, hay muchas cosas que están en desequilibrio, en caos ahí adentro, hay cosas que no les han cumplido, que no les han dado y no van a pasar. La delegación en este presente no va equilibrada.

"No va a ser un buen camino, hay dificultades, puertas que se cierran, el viaje tal cual no va a ser un buen viaje, habrá algunas cosas que nos harán felices, de muy pocos atletas, pero en lo general no será un buen viaje", manifestó Erika Nava.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: EL XI IDEAL DE LA JORNADA 3 DEL APERTURA 2024