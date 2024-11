Apertura 2024: Así se jugará el Play In y Liguilla

Listos los partidos de Play In. La Jornada 17 del Apertura 2024 finalizó con grandes sorpresas, y ya conocemos a los cuatro equipos que pelearán por un boleto a los Cuartos de Final del Campeonato.

Y es que habrá Clásico Tapatío, sin duda el duelo más esperado en el Play In. Chivas quedó en el lugar número nueve, por mejor posición en la tabla, es por ello que el partido se llevará a cabo en el Estadio Akron, por lo que tendrán el apoyo de su afición.

Por su parte, Atlas, quedó en la décima posición, los rojinegras aseguraron su lugar en Fase Final, tras empatar 0-0 ante Necaxa. Los dirigidos por Beñat San Jose, deberán luchar contra corriente en en el Akron.

Cabe señalar que, el equipo ganador tendrá que enfrentar al perdedor del duelo entre América y Xolos, en la siguiente fase de clasificación para los cuartos de final.

Por otra parte, el otro duelo, que también luce interesante es América vs Tijuana, Las Águilas de André Jardiné, pasaron de estar en Liguilla directa a buscar un lugar en la fiesta grande a través de Play in, luego de perder por goleada 4-0 ante Toluca.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Caliente, luego que Xolos logró la victoria de manera agónica en los últimos minutos ante Puebla, los de Juan Carlos Osorio, tendrán el apoyo de su afición.

Los duelos ya definidos para los Cuartos de Final son Tigres vs Atlético de San Luis y Pumas vs Monterrey, mientras tanto, Cruz Azul y Toluca esperan rivales que saldrán de los vencedores del Play In.

Juegos de Play-in y la Liguilla en el Apertura 2024

PLAY-IN

Juego A: Xolos (7) vs América (8)

Juego B: Chivas (9) vs Atlas (10)

Juego C: Perdedor A vs Ganador B

LIGUILLA

Cruz Azul (1) vs Ganador C

Toluca (2) vs Ganador A

Tigres (3) vs Atlético de San Luis (6)

Pumas (4) vs Monterrey (5)

