Arturo Brizio: 'Me tiene sin cuidado si Maganda va a FIFA; no cederemos a chantajes'

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, dejó en claro la postura de su organismo respecto a la polémica tras la destitución de Adalid Maganda, asegurando que no cederán ante chantajes aunque el silbante presente el caso ante la FIFA.

"Me tiene sin el menor cuidado si Adalid acude a FIFA. No vamos a ceder a ningún chantaje. La comisión es autónoma, no es un tema racial sino un tema de calificaciones", indicó tajante el dirigente en entrevista con W Deportes.

"Adalid no tiene ningún compromiso con su carrera. Se le dieron las oportunidades pero no pasó pruebas físicas, después dirigió un partido amateur sin respetar protocolos. En la J1 se le dio oportunidad, 8 árbitros salieron airosos y él no, consciente de que era un examen profesional", añadió Brizio a su explicación.

La carrera de Adalid no ha estado lejos de una polémica permanente, ya que hace tres años denunció que fue víctima de racismo, además de que hizo una huelga de hambre para ser reincorporado al arbitraje.

