Dirigente del VAR sobre Ramos Rizo: 'Quiere ocupar mi puesto, por eso nos critica'

El director de Instrucción de Arbitraje y VAR, Arturo Ángeles, aseguró que Felipe Ramos Rizo quiere ocupar su puesto y que incluso ya habló con Arturo Brizio Carter, presidente de la Comisión de Árbitros.

Se filtró un audio en el que se pude escuchar que el dirigente del videoarbitraje le dice a los silbantes que no hagan caso a las críticas que han recibido últimamente, pues considera que los medios de comunicación sólo quieren dar mala imagen de los árbitros.

“Somos conocedores del futbol, tenemos que ser fríos y no hay que dejarnos llevar por las presiones. Son tremendas y mala leche. Se los tengo que decir. Yo he estado cuando Felipe le ha pedido a Arturo querer ser director de Instrucción de Arbitraje. Yo sé lo que él busca y lo que quiere. No me ando con cuentos”, mencionó.

Puso como ejemplo TUDN y TV Azteca: “Les van a hacer más daño al futbol porque se empeñan en decir que tienen especialistas. El Kikín Fonseca a veces no sabe qué decir, solo da su opinión, nada reglamentario, solamente y sencillamente lo que siente y lo que ve”, agregó.

Los árbitros del futbol mexicano han recibido un sinfín de críticas por sus polémicas actuaciones; sin embargo, la situación empeoró hace unos días.

Óscar Macías no anuló el primer gol que metió Jonathan Rodríguez en el partido de Mazatlán FC contra Cruz Azul.

El atacante uruguayo se resbaló al cobrar un penalti y accidentalmente tocó el balón con el pie izquierdo antes de rematar con el derecho, por lo que se debió de marcar tiro libre indirecto.

Arturo Ángeles les envió audios de WhatsApp a los árbitros para “aclarar” dicho tema, pues aseguró que no hay evidencia “clara” para considerar un error de Óscar Macías y el VAR.

“Ya lo consultamos. No hay evidencia clara de que se haya tocado el balón, pero en el caso de que hubiera sido simultáneo, no tuvo impacto con la trayectoria del balón. Se debió de dar por bueno el gol. Si hubiera sido simultáneo y el segundo toque cambia la dirección del balón, pues no se debe de dar el gol. Nuestra interpretación fue correcta”, afirmó.

