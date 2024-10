Efraín Juárez lanza 'dardo' a los entrenadores mexicanos: "No hay técnicos referentes"

Efraín Juárez comenzó su carrera como entrenador fuera de nuestro país, siendo auxiliar en equipo de la MLS como el NYFC y en el Standard de Lieja, antes de tomar el cargo como director técnico principal del Atlético Nacional en el futbol colombiano.

En una entrevista para ESPN, el entrenador del cuadro verdolaga aseguró que en nuestro país hay técnicos muy bien capacitados, pero, en general, tienen un enorme problema a nivel internacional y es que, en palabras de Juárez, 'no nos conoce nadie'.

"El técnico mexicano está muy capacitado, pero no nos conoce nadie, porque la realidad es que no hemos tenido referentes". Hay técnicos (mexicanos) que han estado en Europa: Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Ignacio Ambriz y Rafa Márquez. Es muy difícil que se confíe en un técnico mexicano", comentó en entrevista.

De acuerdo a lo expresado, Efraín cree que ese es el gran problema de los entrenadores aztecas para no poder salir a dirigir a Europa, entendiendo que los resultados y el prestigio es lo que los puede colocar en equipos del viejo continente.

"Pensando en Europa, la confianza no está porque no nos conocen, es la realidad. Conocen muy poco nuestro futbol y obviamente el lado de Sudamérica es lo mismo. Me parece que también el futbol mexicano tiene circunstancias positivas, como infraestructura, calidad de jugadores, economía importante en todos los clubes, que hace que digas 'yo estoy muy bien aquí", finalizó.

