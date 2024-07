Emilio Azcárraga desea que se quite el Play In en la Liga MX y volver a la Liguilla

Emilio Azcárraga, presidente de Televisa y dueño del Club América, habló sobre el Play In y la Liguilla del futbol mexicano. El empresario aseguró que la Liga MX debe jugar una liguilla 'natural'.

"El play in y la apertura de la Liguilla, se hace porque se quedan a deber juegos, de todos los equipos, le debemos juegos a las televisoras, porque se para la Liga (pandemia por Covid-19) y entonces se quedan a deber juegos, esa mitad de temporada no se jugó, no se jugó la Liguilla, entonces se generan estas ideas (Play In) para no afectar la economía de los equipos y pagar en el total de los juegos, a las televisoras que se les deben los juegos, entonces ahí es donde empieza el tema (Play In), pero yo creo que deberíamos tener una Liguilla natural", aseguró Emilio en entrevista para Caliente TV.

Cabe señalar que por el momento, la Liga MX seguirá con el modelo del Play In, así como también lo hace la NBA.

Para este Apertura 2024, el sistema será el mismo. Aunque ya muchos aficionados han expresado su inconformidad sobre este método de clasificación, y también han pedido que vuelva el sistema como otrora reinaba en el balompié azteca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE BUSCA CENTRAL! AMÉRICA Y TIGRES SE DISPUTAN A MATHEUS DORIA PARA EL AP2024