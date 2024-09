Guillermo Madrigal: “No tuve oportunidades en Liga MX, se gana mejor en Centroamérica que en la Expansión"

El delantero mexicano del Panachaiki de Segunda División de Grecia, Guillermo Madrigal aseguró que no tuvo las oportunidades necesarias en la Liga MX, motivo por el que tuvo que buscar una oportunidad en Centroamérica y posteriormente llegar Europa para continuar su carrera.

“La realidad es que no tuve oportunidad en Liga MX, por eso fue que decidí tomar la decisión de ir a Centroamérica. Realmente no sabía, desconocía cómo era el fútbol de allá, primero fui a El Salvador, después fui a Costa Rica, ya que por registros de Grecia no podía llegar, pero ya había habido un acercamiento y bueno, ahora se logró concretar antes mi llegada a Europa”, señaló

De igual manera el ex delantero de Chivas, reconoció que tuvo un salario mayor jugando en Centroamérica que jugando en la Liga de Expansión, además detalló que es muy complicado regresar a la división de plata mexicana a la Liga MX.

“Yo creo que sí es complicado, es complicado regresar. Yo creo que tienes que hacer un gran torneo y aceptar la verdad que los salarios que te ofrecen después de venir a Expansión a Liga MX, la verdad, a veces son muy bajos. Lo que pasa es que están por los sueldos ahorita, realmente los salarios en Expansión sí, sí, es muy bajo el salario que se está ofreciendo.

¿Ganabas mejor en Centroamérica?

-Sí, sí, sí por mucho.

¿Igual que en la Liga MX?

-No, un poco menos”, aseguró.

Al final, puntualizó que aunque se habla que estuvo en diferentes clubes, no pasó más de 300 minutos en campo, motivo por el que reiteró que no tuvo oportunidades como delantero mexicano en la Liga MX.

“Se dice mucho que, no, tuve mucha oportunidad, anduve en Necaxa, anduve en Querétaro, estuve en Chivas, estuve en Monterrey, pero realmente si tú te pones a analizar, no pasé de los 300 minutos en ningún equipo más que Monterrey. O sea, tampoco fue que tuviera esa gran oportunidad que dicen que tuve, realmente yo no la veo de esa manera”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS PRESUME CONVOCATORIA DE COWELL CON USA Y LA AFICIÓN IRONIZA: "EL MÁS MEXICANO"