Jesús Martínez confirma que venderá uno de los equipos de Grupo Pachuca

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aseguró que se venderá uno de los equipos de la empresa, Tuzos y León, para cumplir con el requisito del fondo de inversión sobre terminar la multipropiedad en la Liga MX.

Durante el Sports Summit México, el empresario explicó que tomaron la decisión en beneficio del futbol mexicano y que tendrán un lapso de tres años para concretar la venta

Sin embargo, aclaró que buscarán mantener un porcentaje "alto" de las acciones del club del que se desprendan, aunque no lo suficiente para tener el control sobre él.

"Nosotros tenemos que adecuarnos a las políticas que beneficien a la industria del futbol. Se habló de que se tiene que vender uno de nuestros equipos, se tienen que vender la mayoría (de las acciones). Tenemos tres años para hacerlo, ese es el objetivo que puso la federación, el comisionado y los fondos (de inversión), y lo vamos a cumplir. Eso no quiere decir que no nos quedemos con un porcentaje alto, pero no teniendo ya el control y así va a ser", dijo.

Cabe recordar que la Liga MX está preparándose para recibir un fondo de inversión que ronda los mil 300 millones de dólares, y uno de los requisitos principales es que no haya multipropiedad.

