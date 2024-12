Juan Carlos Osorio destaca al futbolista mexicano: '¿Hay talento en México? Indudablemente'

Juan Carlos Osorio elogió al futbolista mexicano. El entrenador colombiano destacó el nivel de los jóvenes aztecas, sin embargo, también confesó que en la Liga MX se les dan pocas oportunidades, afectando la liga y la Selección Mexicana.

Osorio fue uno de los entrenadores que más jóvenes utilizó durante el Apertura 2024. En su regreso al futbol mexicano, el DT de Tijuana destacó por utilizar a los futbolistas aztecas incluyendo a los Sub 23, quienes sumaron mil 792 minutos en todo el torneo, siendo el cuarto equipo con más minutos en la regla 20/11.

En entrevista con TUDN, el colombiano aseguró que, así como a él le dieron una oportunidad en México él también busca apoyar a los futbolistas. Osorio reconoció que hay mucho talento en el país, sin embargo, destacó que en la Liga MX no se les dan las oportunidades.

“Obviamente yo no soy xenofóbico. Mi mejor momento profesional fue acá en México y fueron tres mexicanos que me dieron la oportunidad y yo valoro profundamente eso… Para saber del futbol hay que saber de jugadores. En un país de 120 millones de habitantes...Imposible que no haya un referente"

“¿Hay talento acá? Indudablemente. Pero hay un grave problema, para tener una selección con presente y futuro hay que encontrar jugadores entre 19 y 24 años y es ahí donde yo veo que el futbol mexicano se decide por darle oportunidad a otros”, reveló el estratega.

"Indiscutiblemente HAY TALENTO EN MÉXICO. Se decide dar oportunidad a otros que no son jóvenes", Juan Carlos Osorio

