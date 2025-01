Leo Dan y su relación con el futbol: Desde Sudamérica hasta la Liga MX

Este 1 de enero de 2025, la escena musical se vistió de luto luego de la muerte del cantante y compositor argentino, Leo Dan.

En el mundo la música, Leo dejó un sello y una grandiosa carrera, sin embargo, sus letras y canciones, trascendieron y llegaron hasta el futbol.

Las composiciones de Leo Dan fueron de completa inspiración para las barras de Pumas de la Liga MX y de Boca Juniors de la Primera División de Argentina.

Uno de los temas pilares en el repertorio de Dan, fue "Pídeme la luna", una canción que se estrenó en 1992, esta melodía fue adaptada por los seguidores de Pumas (La Rebel) para alentar a su equipo al ritmo de

Leo Dan.

“Pídeme un traguito, pídeme un papel, pide marihuana yo te la daré, pero no me pidas que no vuelva más por Pumas eres una enfermedad”, se escucha en la grada del pebetero del Estadio Olímpico Universitario cuando los auriazules juegan en el campo.

La canción de "Pídeme la luna", no solo ha sido adaptada por parte de la porra del equipo del Pedregal, otros grupos de animación como los de Chivas, Rayados y Pachuca, han tomado esta melodía para apoyar a sus respectivos clubes.

Por otra parte, una de las barras más famosas a nivel mundial, La 12 de Boca Juniors, también alienta a sus jugadores con esta canción de Leo Dan.

Así entonan la melodía en la Bombonera:

“Vamos los Xeineze, vamos a ganar, esta es tu hinchada que te va a alentar”, cantan.

Leo Dan perdió la vida este miércoles, sin embargo, sus canciones no solo serán recordadas en el mundo musical, sino estarán presentes en los estadios del futbol mundial.

