Liga MX extiende su ventana de transferencias hasta el 14 de septiembre

La Liga MX ha decidido modificar las fechas de la ventana de transferencias de este verano, y así lo dio a conocer Alberto Bernard en Los Informantes de RÉCORD+, donde señaló que el balompié mexicano tendrá tres meses de oportunidad para poder contratar jugadores como refuerzos para el Apertura 2024.

El mercado de fichajes internacional termina el 31 de agosto, es decir, que todos los equipos afiliados a la FIFA pueden comprar, vender, prestar o intercambiar jugadores de todas partes del mundo hasta esa fecha, pero en la Liga MX tendrá un caso especial.

El futbol mexicano tendrá hasta el 14 de septiembre para poder fichar a un jugador que este registrado en la Federación Mexicana de Futbol, siempre y cuando este no haya saltado a la banca o no haya jugado ni un minuto con su equipo. Si un jugador fue convocado a la banca, aunque no haya jugado, no podrá hacer valida esta opción de traspaso.

"Acá lo increíble es que, empezamos antes, cerramos después. La ventana de transferencias va a ir del 24 de junio, en México, al 14 de septiembre. Tres meses prácticamente para organizar a tu equipo", expresó Bernard en Los Informantes.

¿Ningún jugador que ya haya participado en el AP24 podrá ser fichado?

En la mayoría del futbol profesional mundial, si un jugador tiene actividad con un equipo antes de que termine la ventana de transferencias, no podía fichar con ningún club de esa misma liga, la Liga MX también lo aplicaba, sin embargo, las cosas han sido modificadas para México.

Ahora, la Liga MX tiene permitido que, jugadores que hayan tenido actividad antes de que termine la ventaja de transferencias, podrán ser fichados por cualquier equipo de la Liga MX, eso sí, tendrá que ser días antes.

Será hasta el 27 de agosto que los futbolistas, de cualquier nacionalidad, pero que militen en Liga MX, puedan ser traspasados a otro equipo nacional a pesar de que ya hayan tenido actividad futbolística en las primeras jornadas del balompié mexicano.

