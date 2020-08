Romano: 'Lo que me hace distinto a La Volpe es mi manejo con la prensa, directivos y jugadores'

Rubén Omar Romano, técnico argentino con amplia trayectoria en México, reconoció cómo es que Ricardo Antonio La Volpe lo ha marcado a lo largo de su carrera, llegando a considerarse incluso como un estratega de la escuela Lavolpista; sin embargo, existen algunos factores que lo hacen diferenciarse del Bigotón.

“Para mí el mejor técnico que tuve en mi carrera estrictamente cancha, táctica, estrategia, trabajo de cancha, no tengo lugar a dudas de que fue Ricardo. Después uno toma las cosas buenas de cada técnico, hay cosas que yo me manejo muy diferente a Ricardo en otros aspectos, no sólo de campo sino en manejo con la prensa, con directivos, con los jugadores", explicó Romano en entrevista con TUDN.

“Tengo mucho, pero mucho diálogo con ellos porque los quiero involucrar en la claridad del proyecto que buscamos y eso me ha dado muchos resultados. No hay duda que fue Ricardo el mejor técnico que tuve”.

Sin embargo, la influencia viene desde mucho más atrás, cuando Ricardo Antonio lo dirigió hasta en tres etapas distintas, las cuales lo marcaron para ser el entrenador que fue años más tarde.

“Yo creo que lo empecé a ver desde el año 90, cinco años antes. Cuando me entusiasmo mucho las explicaciones, los conceptos. Todo lo que me estaba dando Ricardo en el cambio de posición, donde empecé a jugar de una manera diferente y de donde me empecé a sentir un técnico dentro del campo para Ricardo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LEÓN: AMBRIZ REVELÓ QUE NICO SOSA YA DIO NEGATIVO EN PRUEBA DE COVID

“Yo lo venía pensando y también pensaba en dejar yo al futbol y no que el futbol me dejara a mí, no aferrarme a jugar hasta que no pudiera más. Yo decidí retirarme, aunque querían que siguiera jugando”, apuntó Rubén Omar.