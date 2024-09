Liga MX: En el último suspiro, Pachuca rescató el empate 1-1 ante Gallos Blancos

Como arena húmeda que se desliza entre los dedos, así se le escapó a Gallos Blancos de Querétaro su primera victoria del semestre. Los dirigidos por Mauro Gerk estuvieron cerca de dar la sorpreda de la Jornada 6 del Apertura 2024 y ganar con un hombre menos, pero en el tiempo de compensación Pachuca revivió para rescatar al menos un punto.

Con un derechazo que alcanzó una velocidad impesionante, Ayrton Preciado abrió el marcador y puso contra las cuerdas a los locales al minuto 39, en un primer tiempo que había sido poco atractivo. El ecuatoriano recibió por el centro un pase de Pablo Ortíz Orozco y ante la pasividad de la zaga del rival, prendió el esférico con fuera para mandarla a guardar en el ángulo del arco de Carlos Moreno.

Dos desconcentraciones absurdas pusieron en jaque a los Emplumados apenas a los diez minutos de la parte complementaria. Primero fue Preciado quien pasó de héroe a villano, pues por un manotazo en el rostro del rival recibió la segunda amarilla y apenas al minuto de juego del segundo tiempo dejó a su equipo con un hombre menos.

Poco después, en un tiro de esquina, Franco Russo le hizo "una llave" a Andrés Micolta y lo derribó en el área, por lo que Iván Antonio López no dudó en señalar la pena máxima al 53'. No obstante, Borja Bastón no aprovechó la oportunidad y su cobro fue detenido por Guillermo Allison, que se lanzó correctamente para mantener con vida a los suyos.

Los cambios que realizó Almada tampoco tuvieron mucho efecto en el accionar de los Tuzos, que buscaron el empate más a base de empuje que de futbol. Más claridad tuvieron los queretanos y estuvieron más cerca del segundo que Pachuca del primero con un par de aproximaciones de Samule Sosa y Federico Lértora.

Fue en los minutos finales del partido que, tras un servicio Sergio Barreto, llegó el empate. El paraguayo proyectó con un pase largo a Owen González, que llegó hasta línea de fondo por la banda derecha y sacó una diagonal retrasada que Alan Bautista dejó pasar para el arribo de Sergio Aguayo, que puso el 1-1 al 96' y rescató el punto para los hidalguenses.

