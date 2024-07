¿Fue culpa de Pachuca? Erick Sánchez reveló la razón por la cual no pudo llegar a Europa

Erick Sánchez ya se alista para jugar su segundo partido con América. Tras debutar el pasado fin de semana, el volante mexicano busca ahora ser titular con su nuevo equipo. Previo al juego, sin embargo, habló de la razón por la cual terminó fichando con las Águilas.

Durante la temporada baja se habló mucho sobre la posible llegada de Sánchez al futbol europeo. Durante varias semanas existió la posibilidad de que llegara al futbol español con el Real Oviedo, sin embargo, al final dicho fichaje se cayó, por lo cual llegó a América.

Sobre su fallido fichaje a Europa, el volante mexicano aseguró que no dependió de él, sino que no tuvo ‘la oportunidad’ de poder cerrar su traspaso al equipo europeo. Aun así, agradeció a Pachuca por los últimos años.

"No depende de uno el ir a Europa, llegaron ofertas, que no me hayan dado oportunidad es distinto, no voy a hablar más del tema, estaré siempre agradecido con Pachuca por lo que hizo por mí, los años que me apoyó, es eso, ofertas hubo, pero no hubo acuerdo", expresó Sánchez para TUDN.

Ahora, el futbolista reveló que sigue teniendo en mente poder llegar al viejo continente. De acuerdo con el ‘Chiquito’, su llegada a América podría ayudar para poder emigrar a Europa, sin embargo, de momento está enfocado en su nuevo equipo.

“Hay cosas que no dependen de uno, cosas que no están en mis manos, hubiera querido ir a Europa, pero hay cosas que no dependen de uno, me llega esta oportunidad, creo que es un club grande de México, tengo facilidad de salir de Europa desde acá, pero tengo qué entregar mi mejor versión, que las cosas salgan bien para pegar el salto, pero primero enfocarme aquí, la directiva se encargará si llega una oportunidad, no voy a estar pensando en eso", finalizó.

