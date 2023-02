Luis Chávez espera poder tener una nueva oportunidad de emigrar al futbol europeo

Luis Chávez tuvo un Mundial destacado, tal vez sea el único jugador del Tri que puede presumir de eso después de haber quedado eliminados en Fase de Grupos en Qatar 2022, razón por la cual se volvió objeto de deseo dentro y fuera de nuestras fronteras.

El mediocampista de Pachuca estuvo a horas de irse a jugar al Feyenoord, pero la logística de los tuzos y el poco tiempo que quedaba en el mercado de invierno jugaron en contra de Luis Chávez y, por lo menos hasta el verano, permanecerá en la Liga MX.

A pesar de todo Chávez aseguró para TUDN que no pierde la esperanza y que trabaja todos los días para que el sueño de salir a jugar a Europa pueda convertirse en una realidad.

"Estaba un poco enojado y ya después si no era para mí, no era, no hay que meternos de lleno en eso y pensar en lo que sigue y ahora esperar que se abra otra oportunidad", comentó.

Así mismo el jugador de los Tuzos de Pachuca sabe que lo ideal es que su club no pierda toda la inversión que pusieron en él, Chávez es consciente que su traspaso no será barato para ningún club en el mundo.

"Sé que también tienen sus intereses, así como yo los míos y ahora espero que si llega una oferta, llegue algo que ellos pudieran considerar bueno para dejarme ir", aseguró.

Chávez también hizo hincapié en el tema de Julián Araujo, donde aseguró que él no deseaba que las cosas fueran así de apresuradas, aunque confesó que si se molestó por el cómo del no fichar con el Feyenoord.

"Llegó un poco tarde y no se pudo concretar por temas extras a mí o a los clubes. No quisieron al final arriesgarse a que se hiciera y que se quedara sin poder meter el registro. Al principio me molesté", finalizó.

