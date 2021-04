Pezzolano tras victoria: 'Contento por el resultado, pero triste por Leonel Rocco'

Paulo Pezzolano, técnico de Pachuca, se dijo contento por haber vencido de manera contundente (1-5) al Atlético San Luis y con ello haber entrado al Repechaje; sin embargo, el timonel uruguayo lamentó el momento por el que está pasando su compatriota Leonel Rocco, entrenador de la escuadra potosina.

“Contento por el resultado, contento por los goles a favor que nos se nos venían dando y se nos dieron hoy y nos aseguran el lugar en el Repechaje", aseguró.

“Fui compañero de él como jugador, es una excelente persona, arrancó el torneo notable, es un grandísimo entrenador, lástima de los resultados. No se merece como persona estar donde esta San Luis porque sé que trabajo no le habrá faltado a ese equipo, por Leonel Roco lo estoy sufriendo como compañero, y le he dicho que levante la cabeza, lo siento mucho por él, tiene que levantar la cabeza y saber que es un gran entrenador”, dijo.

Respecto a la goleada que le dieron al cuadro potosino, Pezzolano reiteró el orgullo que le provocan sus jugadores, quienes consideró fueron los que sacaron a Pachuca adelante después de que al inicio del torno no tenían buenos resultados.

“Siempre dije que no merecíamos estar donde estábamos, el no conocer la victoria, corregimos algunas cosas y se nos empezó a dar.

“Cada opción que tuvimos la pudimos convertir en gol y estoy muy contento con los goles, si redondeamos el partido, fue un gran partido y felicito a los jugadores porque teníamos que ganar y mostraron mucho carácter. En los momentos difíciles demostraron ser un equipo y hoy se da el fruto de estar donde tenemos que estar que de menos el Repechaje y seguimos en carrera, y se vienen los momentos mas lindos y hay que estar listos para eso”, expresó.

