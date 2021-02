Pity Altamirano tras empate vs Puebla: 'No fue un buen partido; debemos ser más fuertes'

Héctor Altamirano se fue bastante molesto de la Corregidora, pues cree que Querétaro dio un paso hacia atrás tras haber dejado escapar en los últimos minutos la victoria contra el Puebla.

El técnico de los emplumados dijo estar preocupado por la manera en la que se relajaron sus dirigidos.

“No fue un buen partido. Veníamos mejorando, el juego pasado hicimos un encuentro mucho mejor en generar opciones, ahora mostramos un rostro que me debe de ocupar, cuando uno va mejorando y ahora funcionas así, hay que ocuparse”, mencionó.

“Nos encontramos con un gol inmerecido y lo tuvimos que defender a muerte en una situación que no controlamos y por eso perdimos puntos. Debemos de ser más fuertes en esos momentos y defender la portería”, agregó.

Héctor Altamirano quiere darle vuelta a la página y pensar en el partido contra Mazatlán FC, en donde espera que Querétaro juegue igual de bien como en el compromiso de hace unas semanas ante Pachuca.

“Uno siente que vamos creciendo, íbamos tomando buenas ideas y hoy no lo hicimos. No se generó, no hubo volumen de juego, pero en los juegos por el tema porcentual son así”, finalizó.

