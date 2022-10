Jordi Cortizo previo al Repechaje vs Chivas: 'No vamos a regalar nada'

Jordi Cortizo fue uno de los protagonistas de la regular temporada poblana, y previo al partido de Repechaje ante Chivas, el atacante se mostró motivado por medirse a un equipo como el de Ricardo Cadena, Alexis Vega y compañía.

"El haber estado ya en Repechaje claramente nos sirve de experiencia. Son partidos a matar, porque no hay más. Somos un equipo bastante fuerte en casa, no vamos a regalar nada porque tenemos muchas ganas de conseguir el pase y no hemos trabajado", indicó Cortizo en entrevista para MARCA Claro MVS.

"Para nosotros cualquier rival es complicado, pero claramente somos conscientes de los escenarios que son Chivas, América, en donde mucha gente está al pendiente y es una buena oportunidad para brillar para nosotros", apuntó el habilidoso delantero.

Cuatro goles y tres asistencias fueron las aportaciones del exjugador de Xolos y Gallos Blancos.

