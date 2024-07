¡Nueva garra! Pumas presenta a sus refuerzos del Apertura 2024

Listos para el Apertura 2024. Pumas hizo la presentación oficial de sus refuerzos de cara a este semestre en Liga MX y Leagues Cup. Ruben Duarte, Jorge Ruvalcaba, Ignacio Pussetto y Michell Rodriguez, ya portaron los colores auriazules, al mismo tiempo que Luis Raúl González, presidente del club, señaló que el plantel está completo para este torneo.

Previo al duelo de la Jornada 4 ante Pachuca, el cuadro universitario cerró filas y presentó a sus cuatro refuerzos. Asimismo, este viernes fue la primera vez que el plantel completo entrenó bajo las órdenes de Gustavo Lema, quien tendrá a todos los futbolistas disponibles para este fin de semana.

Al estar cerca su debut con el equipo, Rubén Duarte se mostró ilusionado por jugar en el Estadio Olímpico Universitario. De igual forma, aclaró que que tardó en estar listo debido a que está acostumbrado a iniciar la temporada en agosto, por lo que el inicio prematuro de Liga MX lo obligó a cambiar su plan de trabajo.

“Ya estoy disponible. En España todo empieza mucho más tarde y por eso he tenido que hacer esa mini pretemporada de dos semanas, pero sí, ya entré en el registro, ya se han hecho todos los trámites y estoy a disposición del mister (Gustavo Lema), para cuando me necesite y donde me necesite”, comentó el defensor español.

Del lado de Ignacio Pussetto, el extremo también ya estará disponible para el duelo ante los Tuzos de este domingo. Asimismo, añadió que viene a aportar todo lo que pueda para ser campeón con Pumas, el cual es su objetivo principal.

“Venir a Pumas es un desafía muy grande en mi carrera, llego a un club muy grande de México. El objetivo principal es pelear arriba y tratar de pelear un campeonato, ese es el objetivo que tiene este club”, señaló Pussetto.

