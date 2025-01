Adalberto Carrasquilla agradeció recibimiento de la afición de Pumas: 'Es una motivación'

Aún sin fecha para su debut en Pumas, Adalberto Carrasquilla señaló que está sorprendido por la expectativa que la afición universitaria tiene sobre él. Asimismo, se mostró ilusionado por jugar su primer partido en el Estadio Olímpico Universitario cuando pueda estar al 100%.

A pesar de que aún no ha jugado en este Clausura 2025, ‘Coco’ le ha devuelto la ilusión a la afición de Pumas. Ante esta respuesta, el mediocampista panameño se mostró asombrado y dejó en claro que tiene la intención de asumir este reto para responderle a la afición de buena manera. Asimismo, comentó que el Estadio Olímpico Universitario le pareció un estadio muy bonito y espera verlo lleno.

“Asumo este reto con la importancia que le da la afición, no me la esperaba. Yo venía con un perfil bajo y saber que la afición está ilusionada y con mi llegada, es una motivación para salir al campo y buscar ese objetivo que tanto anhela la afición. El estadio me pareció muy bonito y visualicé que un estadio lleno debe ser muy emotivo para jugar un partido. Quedé con buenas sensaciones”, declaró en conferencia de prensa.

Sobre su debut, Carrasquilla aún no tiene claro si jugará este fin de semana ante Atlas. Con apenas una semana y media en Ciudad de México, el panameño sigue en su proceso de adaptación a la altura. De igual forma, tras meses de inactividad, el mediocampista ha vuelto poco a poco a tomar el ritmo para poder competir en el futbol mexicano.

Además de esto, al ya estar registrado en Liga MX, el jugador panameño podría ir a la banca para esta Jornada 3. Sin embargo, no tiene claro si será convocado por Gustavo Lema, pues el plan ideal para el jugador era que estuviera listo para el partido de mitad de semana ante Toluca, correspondiente a la Fecha 4 de este certamen.

“Junto al cuerpo técnico hemos hecho una planificación y estamos respetándola. Todo depende de lo que decida el cuerpo técnico para el partido que se aproxima, pero yo me voy sintiendo mejor, más adaptado a la altura. Estoy positivo y disponible a lo que decidan, pero sí me voy sintiendo mejor y me estoy acercando a mi máximo nivel, que es a donde quiero llegar”, agregó.

